РИАМО - 4 дек. На территории спортивного комплекса «Лужники» открылся каток площадью 16 тысяч квадратных метров, площадка будет работать со вторника по воскресенье, передает корреспондент РИАМО.

График посещения катка разделен на сеансы, время катания зависит от дня недели. Так, со вторника по пятницу посещение разделено на два сеанса с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:00. В выходные и праздничные дни каток будет открыт для посетителей с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30.

Рядом с катком расположен павильон для посетителей, там можно переодеться или взять коньки напрокат - для всех желающих предоставляется более четырех тысяч пар фигурных и хоккейных коньков с 25-го по 48-й размер.

С утра на катке будут тренироваться спортсмены.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции на катке будут соблюдать все требования санбезопасности. При входе у всех посетителей измерят температуру. В раздевалке всем нужно быть в маске и перчатках.

Каток в «Лужниках» находится в 5 минутах ходьбы от станции метрополитена «Воробьевы горы». Рядом с катком есть просторная парковка для машин.