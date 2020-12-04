В Москве состоялось награждение лауреатов Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке. Жюри выбрало лучшие из пятидесяти произведений в разных номинациях. Кто стал победителем и что важно для молодых авторов сейчас, читайте в репортаже РИАМО.

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Церемония награждения лауреатов прошла в четверг, 3 декабря, на мультиплатформенной площадке в центре Москвы – в ДК «Трехгорка».

Национальная литературная премия для молодых авторов – проект Роскультцентра, одной из важнейших задач которого является развитие талантливой молодежи. Благодаря таким масштабным конкурсам можно «открыть» новые дарования, поддержать их и выпустит в мир с дополнительными перспективами и возможностями для дальнейшего роста. Помимо литературной премии, у Роскультцентра есть проекты, связанные с кино, музыкой и архитектурой.

В этом году в проекте могли принять участие авторы от 14 до 35 лет, пишущие на русском языке. География премии обширна – свой талант могли продемонстрировать не только писатели, поэты и сценаристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, но и талантливые авторы из сел и поселков.

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Номинации и жюри

В конкурсе были представлены девять номинаций: «Проза», «Поэзия», «Детектив», «Фантастика», «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют»», «Киносценарий», а также спецноминация «Электронная книга». Шорт-лист премии – 50 произведений разных жанров, которые оценивало профессиональное жюри. Дальнейшую судьбу конкурсантов решали писатели, литературные критики, известные деятели литературы, издательского бизнеса и редакторы.

В состав жюри вошли: писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, писатель и продюсер Олег Рой, писатель-фантаст Вадим Панов, писатели Анна и Сергей Литвиновы, автор детективов Татьяна Полякова, писатель Дмитрий Емец, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, руководитель проектов «ЛитРес» Евгений Федотов и другие.

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Приветственное слово

Церемония награждения началась с обращений организаторов проекта и чиновников. Директор Роскультцентра Марина Абрамова рассказала, что в этом году участников в два с половиной раза больше, чем в прошлом. Также Абрамова отметила, что Роскультцентр сделает все, чтобы талантливых авторов увидели: «Дерзайте, участвуйте в следующем году, а мы сделаем для вас все, что мы можем на просторах этой страны».

Представитель Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил, что организаторы проектов для молодых авторов и сами авторы очень нужны друг другу. «Вся эта работа без талантливых произведений ничего не стоит. Мы помогаем друг другу – мы обеспечиваем вас возможностями, а вы нас – своими материалами. Надеюсь, ваши шедевры пополнят материалы культурного фонда нашей страны», – сказал он.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский пожелал, чтобы новые победители пополнили культурный фонд страны и состоялись в профессии: «Важно то, что премии вручают люди, которые не нуждаются в представлении в своей профессии. Хочется, чтобы вы состоялись и пополнили культурные и творческие ряды индустрии нашей страны».

Победители

После волнительного вступления началась церемония награждения. Награду победителю в первой и самой масштабной номинации «Проза» вручил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. «Есть мечта, чтобы мы снова стали мировым центром литературы, ведь еще сто лет назад наших классиков учили наизусть. Сейчас мы издаем много книг, и я вижу потенциал в новых именах», – сказал он. Лауреатом в номинации стала Анастасия Гришакова (Новосибирская область) с произведением «Стерегущие золото грифы».

Вручать награду в номинации «Детектив» пригласили исполнительного директора Российского книжного союза Старостину Ирину. «Книжный союз – за книги всей душой, и благодаря таким премиям мы можем воспитать плеяду больших российских писателей», – сказала она. Победителем стала Ольга Луканина (город Тула) с произведением «Что я знаю о тебе?».

Победителя в номинации «Фантастика» награждал редактор отдела фантастики издательства «Эксмо» Илья Громов. «Молодым авторам не хватает мотивации! Чем больше будет таких премий, тем больше авторы будут уделять внимания своему тексту. Редактор это всегда видит», – отметил он. Алисса Григорьева (город Москва) с произведением «Невозвратимое» стала лауреатом, впечатлив жюри работой в жанре научной фантастики.

Редактор импринта Inspiria Air Шатская Екатерина вручала награду в номинации «Поэзия». «Оценивать поэзию всегда сложно», – сказала она. Лауреатом в этом жанре стала Екатерина Малофеева (город Чита).

Объявить и вручить статуэтку победителю в жанре «Детская книга» пригласили детскую писательницу Юлию Брыкову. «Детская литература набирает обороты, и эти авторы сейчас могут заявить о себе», – сказала она. Победителем стала Алена Шилова (город Саратов) с произведением «Рождение чемпиона».

Приз за работу в жанре нон-фикшен вручала директор по маркетинговым коммуникациям издательства «БОМБОРА» Ирина Золина. «Новые авторы создают будущее книжного рынка, создают новые желания для читателя», – отметила она. Павел Ермошин (город Москва) с произведением «Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» стал лучшим в этой номинации.

Приз в номинации «Дебют» пригласили вручить руководителя отдела фантастики «Эксмо» Вячеслава Бакулина. «Волнительно объявлять такую важную номинацию, ведь дебют – это первый шаг и попытка громко заявить о себе», – сказал он. Победителем стал Вячеслав Еропов (город Иркутск).

Татьяна Иванова, генеральный директор «Бест кейс», вручающая награду в номинации «Киносценарий», отметила, что писать сценарии очень важно: «Дорогие авторы, пишите кинематографично! Давайте будем развлекать нашу страну». Лучший киносценарий написал Чингис Дармаев (город Санкт-Петербург).

Победителя в спецноминации «Электронная книга» пригласили объявить руководителя проектов «ЛитРес» Евгения Федотова, который отметил, что важно прислушиваться к мнению читателей и понимать, какую книгу они охотно купят. Здесь лучшей стала Вера Ард с произведением «Что я знаю о тебе?». Вера Ард – писательский псевдоним Ольги Луканиной, которая стала победителем также и в жанре «Детектив».

Награды

Лауреатам конкурса не дают денежных премий, зато дают новые возможности – победители получают авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо» и возможность публикации в «Литературной газете». Последнее касается лауреатов в номинациях «Проза» и «Поэзия».

Лучший киносценарист попадает в пул сотрудников продюсерской компании «Среда» и скаутинговое агентство «Бест кейс». Для Чингиса Дармаева, победителя в этом номинации, это хорошая возможность завести полезные знакомства и показать себя. «Среда» – это крупный продакшн, у них множество проектов сейчас, у них есть деньги», – поделился он.

Для Чингиса победа не стала сюрпризом. «Этот сценарий не новый, я работал над ним два года, и до этого момента я уже выигрывал с ним в международном кинофестивале», – рассказал Дармаев. Источником вдохновения для него стала провинциальная Россия, где много интересных сюжетов и персонажей.

Победитель в номинации «Детская книга» Алена Шилова признает, что усталость вязала верх над эмоциями. Перед тем как стать победителем здесь, Алена вошла в топ-лист Крапивинский премии (Международная детская литературная премия). «Мою книгу опубликует «Эксмо», но я считают, что дальнейшее продвижение за мной. Моя мечта – заработать писательством на свой футбольный клуб», – говорит она.

Вячеслав Еропов, дебютант этого конкурса, который победил в одноименной номинации, признается, что это его первое произведение. «Это мой первый роман, до этого я даже не писал «в стол». Я читал много зарубежной классики и понимал, каким должен быть роман. Моя работа отличается харизмой и уникальным сюжетом. А сейчас я хочу конкурировать с западными аналогами фэнтези», – говорит он.

Победитель в спецноминации «Электронная книга» получил предложение заключить контракт на выпуск произведения в издательстве «ЛитРес». Его так же издадут в печатной версии и в виде аудиокниги. Она будет доступна на всех ресурсах «ЛитРес».

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