РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске с 7 по 13 декабря в ходе профилактического мероприятия «Автобус» будут особенно тщательно проверять автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, перевозящих пассажиров автобусами по договорам аренды, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по Подольску с 7 по 13 декабря на территории обслуживания проведет целевое профилактическое мероприятие «Автобус». В эти дни будут проверять автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров автобусами. В первую очередь эксплуатирующих транспортные средства по договорам аренды», - говорится в сообщении.

Особое внимание обратят на соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности прохождение водителями стажировки на конкретных маршрутах и типах транспортных средств, своевременность медицинского освидетельствования, а также регистрацию документов, подтверждающих право занятия трудовой деятельностью на территории РФ.

Жителей просят о всех нарушениях правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных транспортных средств сообщать по круглосуточному телефону доверия ОГИБДД УМВД России по Подольску 8 (4967) 68-16-15. Также нужно указать государственный регистрационный знак, место и время нарушения.