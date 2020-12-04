РИАМО - 4 дек. Следователи предъявили обвинению фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством РФ. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности», - говорится в сообщении

За свои услуги он брал 13% от сумм, поступающих на их счета. Таким образом, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.