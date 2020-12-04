РИАМО - 4 дек. В ближайшие три года в столице планируется возвести 64 объекта здравоохранения разных масштабов и назначения, сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян.

«В программе у нас на ближайшую трехлетку порядка 64 объектов здравоохранения, причем это разного рода объекты — от небольших пристроек на 3 тысячи квадратных метров до огромных больниц на 100 тысяч «квадратов», таких как инфекционная больница №1 на 546 коек», — добавил Оганесян.

Он добавил, что процесс цифровизации также благоприятно повлиял на строительную отрасль.

Кроме того, столица инвестирует в здравоохранение крупные средства. Все объекты будут оснащены современным оборудованием, в них будут работать высококлассные специалисты.