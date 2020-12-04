РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 дек. В рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и ко Всемирному дню инвалида члены партии «Единая Россия», волонтеры и молодогвардейцы по поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова поддержали людей с ограниченными возможностями и передали им продуктовые наборы, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«В рамках мероприятия волонтеры вручили пять продуктовых наборов людям с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

Целью проведения акции является оказание адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, которым зачастую бывает сложно самостоятельно осуществить те или иные действия. В связи со сложной ситуацией данная поддержка имеет еще большее значение.