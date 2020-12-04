РИАМО - 4 дек. Во время своего выступления на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey российский президент Владимир Путин заявил, что на интернет должны распространяться все правила этических норм, сообщается на сайте kp.ru.

«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий», — отметил Путин.

Он также призвал заранее продумать обо всех рисках, связанных с искусственным интеллектом.

По словам президента, искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии человечества, но при этом он не должен его заменить.

«Искусственный интеллект никогда не заменит человека. <…> Да, искусственный интеллект будет, машины будут контролировать человека, ну в значительной степени, как и многие другие современные средства технически новые. Но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины», — уверен глава государства.