РИАМО - 4 дек. Хор русской песни «Купава» ДК «Юбилейный» из городского округа Воскресенск успешно выступил на первом Всероссийском дистанционном конкурсе самодеятельного народного творчества «Задонские осенины», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс прошел при поддержке государственного театра танца «Казаки России» Липецкого областного центра культуры, народного творчества и кино, а также регионального отделения партии «Единая Россия».

«В конкурсе приняли участие около 900 конкурсантов из 55 регионов России в различных номинациях. Хор «Купава» за исполнение произведения «Песня родному краю» получил дипломом лауреата третьей степени. Солистка хора Татьяна Артамонова заняла первое место, исполнив песню «Я люблю свою землю», — говорится в сообщении.

Руководитель хора «Купава» Валентина Жукова исполнила сольно две песни — русскую народную песни «Мы гуляли, трава вяла» и авторскую песню «Калинушка» на стихи воскресенской поэтессы Ольги Новиковой. Она стала дважды лауреатом первой степени.

Дипломом лауреата первой степени наградили трио «Рябинушка» — за исполнение русской народной песни «Вьюн над водой».

Жукова также награждена благодарностью за профессиональное мастерство, педагогический талант, творческий подход и большой личный вклад в сохранение и популяризацию национальных культур.