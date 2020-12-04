РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольском территориальном управлении ГКУ Московской области «Мособлпожспас» проходят испытания спасателей поисково-спасательных формирований, в них принимает участие 40 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по профподготовке и организации работы добровольцев Подольского ТУ Александр Бадиков.

В Подольском территориальном управлении ГКУ Московской области «Мособлпожспас» принимают зачеты у спасателей поисково-спасательных формирований для определения качества подготовки спасателей и соответствия их обязательным требованиям.

«Испытания начались 16 ноября и завершатся 15 декабря. В них принимают участие порядка 40 человек, или 100% спасателей. Результаты испытаний отразят в ведомости принятия зачетов по предметам обучения», ‒ сказал Бадиков.

По его словам, проверку проводят по трем видам подготовки: теоретической, физической и медицинской. Для принятия зачетов создана комиссия территориального управления из пяти человек. В нее вошли заместитель начальника ТУ по применению сил и средств Владимир Селезнев, заместитель начальника ТУ Сергей Иванченко, начальник ПСО-17 Семен Иваньян, врио начальника 214-й пожарно-спасательной части Дмитрий Лизнев и старший эксперт по профподготовке и организации работы добровольцев.

Теоретическая подготовка подразумевает проверку с помощью теста на ЭВМ теоретических знаний по должностным обязанностям. Проверку проводят в соответствии с классной квалификацией экзаменуемого.

Медицинская подготовка предусматривает выполнение упражнений по оказанию практической первой помощи условно пострадавшим при ликвидации последствий техногенной аварии. В перечне возможных травм порядка двадцати возможных увечий.

Физическая подготовка включает челночный бег 10 по 10 метров, кросс на 1 километр и подтягивание. При невыполнении одного из нормативов по физподготовке общая оценка – неудовлетворительно», ‒ добавил Селезнев.

Спасателей, получивших незачет по одному из предметов, направят на внеочередную аттестацию.