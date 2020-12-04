РИАМО - 4 дек. Опыт строительства инфекционной больницы в поселении Вороновском ТиНАО помог увеличить эффективность взаимодействия между структурами правительства столицы и пересмотреть планы по сдаче строящихся объектов города, сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян.
Он отметил, что за счет опыта, полученного во время строительства больницы в Вороновском, которая была возведена в сжатые сроки, удалось пересмотреть и сроки остальных объектов.
Инфекционная больница в поселении Вороновском была построена за рекордные 34 дня. На участке площадью порядка 43 гектара было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий.
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