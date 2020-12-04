РИАМО - 4 дек. Опыт строительства инфекционной больницы в поселении Вороновском ТиНАО помог увеличить эффективность взаимодействия между структурами правительства столицы и пересмотреть планы по сдаче строящихся объектов города, сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян.

«Мы пересмотрели сроки строительства, практически каждый объект приблизили (к сдаче в эксплуатацию - ред.) от полугода до одного года. За счет чего мы пересмотрели эти сроки? Во-первых, за счет повышения эффективности взаимодействия между структурами правительства Москвы, отраслевыми департаментами, департаментом строительства», — сказал Оганесян.

Он отметил, что за счет опыта, полученного во время строительства больницы в Вороновском, которая была возведена в сжатые сроки, удалось пересмотреть и сроки остальных объектов.

Инфекционная больница в поселении Вороновском была построена за рекордные 34 дня. На участке площадью порядка 43 гектара было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий.