РИАМО - 4 дек. За первые пять часов на прививку от Covid-19 записались 5 тысяч человек, среди них — учителя, врачи и социальные работники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен», — написал Собянин в своем личном блоге.

Запись на вакцинацию проводится онлайн на портале mos.ru. В будущем список тех, кто сможет привиться, будут расширять. Это будут делать в зависимости от поступления больших партий препарата.

В столице в пятницу открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса, первые прививки начнут ставить уже 5 декабря.

Сама вакцинация занимает не менее часа. На осмотр врача перед прививкой потребуется около 10 минут, около 15 минут займет подготовка препарата.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и другие работники этих учреждений — младший медперсонал, администраторы и те, кто занимаются клинингом.

Первую в мире вакцину от Covid-19 «Спутник V» российского производства зарегистрировали в Минздраве РФ 11 августа 2020 года. Позже в центре «Вектор» была создана вторая вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона».

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- Жители Подмосковья теперь могут обращаться на номер «122» по вопросам о Covid‑19. Кол-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.

- Врачи и учителя частных учреждений Москвы также могут записаться на вакцинацию от Covid‑19. Прививки начнут ставить с 5 декабря.

- В Москве 1,5% привитых вакциной «Спутник V» заболели Covid‑19. Уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины.

- Москвичам рассказали, как будет проходить процедура вакцинации от Covid‑19. Вакцинация будет идти каждый день с 8:00 до 20:00. Записаться смогут горожане от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам.

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.