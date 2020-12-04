РИАМО - 4 дек. Столичные следователи возбудили дело по статье «Убийство» после обнаружения под окнами дома тела грудного ребенка в новой Москве, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное деяние. У малыша были травмы, характерные при падении с высоты», — сказала Иванова.

Следователи и криминалисты работают на месте ЧП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, инцидент произошел в ЖК «Солнцево парк». Ребенка выбросили с 13-го этажа жилого дома.