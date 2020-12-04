РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. ХК «Витязь» Подольска заключил контракт с защитником Никитой Жульдиковым, сообщается в группе «ХК «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«ХК «Витязь» заключил двусторонний контракт с защитником Жульдиковым. В текущем сезоне он - самый результативный защитник ВХЛ», - говорится в сообщении.

Жульдиков родился 16 августа 1996 года в Челябинске. Его рост 190 сантиметров, вес - 95 килограммов.

Участвовал в ЧМ до 20 лет в 2016 году, занял 2-е место, провел семь матчей. В сезонах 2015-2016 и 2017-2018 годов выступал в КХЛ за «Трактор». В регулярных чемпионатах КХЛ провел 67 матчей, в плей-офф КХЛ – 6 матчей. В 2015-2019 годах в «Челмете» (ВХЛ) сыграл 104 матча, 27 очков.

В сезоне 2019-2020 годов выступал за «Торос» (ВХЛ) – 33 матча и 12 очков в регулярном чемпионате, семь игр и 2 очка в плей-офф. В сезоне 2020-2021 годов выступал за ХК «Рязань» - 27 игр и 22 очка.