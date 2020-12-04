РИАМО - 4 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян оказались недовольны работой чиновников, сообщает Газета.ru.

Исследование показало, что 61% россиян считают, что чиновники в стране работают плохо.

«Мне, как чиновнику, очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится», — отметил официальный представитель Кремля.

Сам же Песков уверен, что большинство чиновников работают много и достойно. Но он не исключил, что есть и такие госслужащие, которые действительно работают плохо.​