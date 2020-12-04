РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 дек. Жители Домодедова могут принять участие в конкурсе на самый лучший новогодний подъезд до 20 декабря, сообщается в группе Общественной палаты муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/opdomod).

«Мы запускаем конкурс на самый новогодний подъезд нашего города! Для участия в конкурсе нужно: украсить свой подъезд на первом этаже; до 20 декабря нужно выслать фото или видео вашего подъезда с указанием адреса, по которому данный подъезд находится, на электронную почту obpalata@domod.ru», - говорится в сообщении.

Победителей объявят 28 декабря, награждение состоится в январе 2021 года.