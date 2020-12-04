РИАМО - 4 дек. С 17 по 25 декабря жители Москвы и Московской области смогут понаблюдать за метеорным потоком Урсиды, в 2019 году пик этого метеорного потока пришелся на ночь солнцестояния – с 22 на 23 декабря, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Московского планетария.

«Метеорный поток Урсиды будет активен с 17 по 25 декабря. Он будет хорошо виден на территории Москвы и Московской области. Лучше всего наблюдать за этим астрономическим явлением с помощью телескопа. Урсиды можно будет увидеть высоко над северным горизонтом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в прошлом году пик метеорного потока Урсиды пришелся на ночь солнцестояния – с 22 на 23 декабря. ​

Ранее жителям региона рассказали об интересных астрономических событиях в декабре. Так, 14 декабря произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,025 в 19:13 по московскому времени. В этот же день можно будет наблюдать звездопад из созвездия Близнецы.