РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 дек. В пятницу депутат Мособлдумы Николай Черкасов принял участие в открытии двух спортивных площадок в Щелкове, которые были построены по программе инициативного бюджетирования, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Депутат принял участие в открытие скейт-парка в поселке Литвиново и спортивной площадки в деревне Аксиньино.

«С этого года мы реализуем программу инициативного бюджетирования. В первую очередь, это сделано для того, чтобы не просто сам депутат мог направлять деньги, куда захочет, но и чтобы жители принимали в этом участие и были сопричастны. Конечно, по итогам этого года мы будем вносить определенные коррективы, но проект показал себя с лучшей стороны», - сказал Черкасов.

С этого года введена новая система распределения депутатских средств. Если раньше сам депутат по своему усмотрению распределял средства, то теперь распределение денег происходит через портал «Добродел», на котором выставлены инициативными группами социально значимые проекты. Это может быть строительство спортивных или детских площадок, ремонт школ или закупка необходимого оборудования для образовательных учреждений. Несколько таких проектов, набравших большее количество голосов, получают финансирование.

Однако инициативное бюджетирование подразумевает и финансовые вложения самих победителей, теперь 90% средств поступают из области, 9% из муниципалитета и 1% оплачивают сами победители.