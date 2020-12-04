РИАМО - 4 дек. По итогам проведенного конкурса заключен контракт с ООО «Время» на проектирование детского сада в микрорайоне 10А подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Вплотную приступаем к проектированию детского сада в 10А микрорайоне на 250 мест. По результатам проведенного конкурса министерства строительного комплекса Московской области заключен контракт с группой архитекторов ООО «Время», - сказал Каторов.

Объект будет построен по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Поручил особое внимание уделить удобству, комфортности и безопасности дошкольного образовательного учреждения», - заключил Каторов.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2023 году.