РИАМО – 4 дек. Социальная сеть «Одноклассники» и сервис «Добро Mail.Ru» в ходе опроса выяснили, что во время пандемии коронавируса 26% людей стали реже общаться с соседями, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Опрос провели с помощью исследовательского центра ResearchMe. А также создали специальные плакаты и чек-листы ко Дню волонтера, который отмечают 5 декабря. Плакаты помогут наладить добрососедские отношения и организовать совместный быт.

«Для исследования были опрошены 1 934 пользователя Рунета со всей страны методом онлайн-опроса. В ходе опроса выяснилось, что пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: хотя у большинства (61%) частота общения не изменилась, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% — чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом», - говорится в сообщении.

В целом более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех.

Так, среди людей старше 55 лет процент таких ответов доходит до 44%, среди людей 35-54 лет — до 41%, а среди людей младше 34 лет такие ответы не превышают 33%. Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%).

Общение с соседями у половины респондентов (50%) строится из коротких приветствий во время случайной встречи. Еще 21% опрошенных говорят, что могут немного пообщаться на бытовые темы у дома или на улице, и 14% — что могут обсудить и какие-то личные вопросы. Лишь 7% пользователей Рунета встречаются и созваниваются с соседями целенаправленно, а 8% опрошенных никак не общаются и не здороваются с соседями.

С соседями только лично общаются 67% опрошенных, 10% — в группах социальных сетей, 8% — в чатах в мессенджере, и 22% нигде и никак не общаются с соседями. Среди тех опрошенных, которые общаются с ближайшим окружением по дому, почти треть (28%) делают это онлайн: 3% — на форумах, 14% — в чатах, 9% — в группах соцсетей, 6% — на специальных сайтах. Остальные 72% не встречаются онлайн.

Интересно, что соседи стали чаще просить друг друга купить продукты или бытовую химию в магазине. До пандемии это делали 7% пользователей, с ее наступлением — 9% пользователей. В остальном поводов для обращения к соседям стало меньше. Присмотреть за ребенком или за животным просят на 1% меньше прежнего, объединяются для решения каких-то бытовых или социальных вопросов на 8% меньше.

По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей Рунета хотели бы наладить общение с соседями. 63% опрошенных отметили, что в этом нет необходимости из-за пандемии и изоляции, а затруднились с ответом 17%. Некоторые говорили о том, что им хватает общения в соцсети. Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешают стеснение, занятость, разный возраст, конфликт, то, что жилье является временным съемным, и другое.

Социальная сеть «Одноклассники» и «Добро Mail.ru» создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера и доступны для скачивания в официальной группе «Одноклассники. Все ОК». Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами, как организовать сортировку мусора, как составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы. ​

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Хотим узнать ваше мнение Общаетесь ли вы реже с соседями из-за коронавируса? 31% Да, изоляция отразилась на наших контактах 31% Я и до пандемии с ними не общался 31% Теперь мы общаемся онлайн 31% У меня нет соседей Результаты

Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- Жители Подмосковья теперь могут обращаться на номер «122» по вопросам о Covid‑19. Кол-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.

- Врачи и учителя частных учреждений Москвы также могут записаться на вакцинацию от Covid‑19. Прививки начнут ставить с 5 декабря.

- В Москве 1,5% привитых вакциной «Спутник V» заболели Covid‑19. Уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины.

- Москвичам рассказали, как будет проходить процедура вакцинации от Covid‑19. Вакцинация будет идти каждый день с 8:00 до 20:00. Записаться смогут горожане от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам.

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.