РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. «Библиотека Томилино» 5 декабря приглашает жителей на онлайн-лекцию «Маршак. Дорога в детство», посвященную жизни и творчеству поэта Самуила Яковлевича Маршака, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Маршак — советский поэт, драматург и переводчик, литературный критик, сценарист. Автор популярных детских книг.

«Присоединяйтесь к мероприятию в 12:00 в социальной сети Instagram и проведите время интересно и с пользой!» - говорится в сообщении.