РИАМО - 4 дек. РЖД предоставили в аренду пять земельных участков на востоке столицы, ориентировочная площадь четырех из них составит 0,45 гектара, а площадь еще одного – более 0,05 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение об этом одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

«Четыре земельных участка ориентировочной площадью 0,45 гектара будут предоставлены филиалу ОАО «РЖД» в аренду на шесть лет для строительства ТПУ «Черкизово», – говорится в сообщении.

С аналогичным сроком аренды РЖД предоставят участок по адресу: аллея Первой Маевки. Здесь на площади более 0,05 гектара разместятся объекты железнодорожной инфраструктуры МЖД на Горьковском направлении.