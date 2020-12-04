РИАМО - 4 дек. Свыше 8,6 миллиона квадратных метров различного назначения построили в Москве за 11 месяцев 2020 года, таким образом, в мегаполисе досрочно выполнила годовой план по строительству, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Несмотря на распространение коронавируса, в городе был сохранен высокой темп строительства.

«С начала года построено свыше 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что даже несколько превышает установленный план. На высоком уровне по-прежнему остается ввод жилой недвижимости – к настоящему моменту сдано почти 3,9 миллиона «квадратов» жилья», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство подавляющей части недвижимость в столице осуществляется за счет средств инвесторов. Это говорит об отлаженной системе взаимодействия между городом и бизнесом.

В этом году помимо жилых домов и соцобъектов в Москве построили 14 административно-деловых зданий, 10 гостиниц, 3 производственных и 12 коммунально-складских объектов.