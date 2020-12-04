РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 дек. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев поздравил Мытищинских волонтеров с наступающим праздником, сообщается на сайте администрации горокруга.

5 декабря отмечается Международный день добровольца (волонтера). Накануне этого события Сураев пообщался с волонтерами городского округа Мытищи и поздравил их с наступающим праздником.

«День волонтера может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. За минувший год ребята, волонтеры Мытищ, продемонстрировали всем свои лучшие качества. Пандемия коронавируса показала, что неравнодушных, инициативных и отзывчивых людей у нас очень много. Мы вами гордимся! Вы делаете этот мир лучше!» - сказал Сураев.

Во время встречи ребята рассказали Сураеву о том, какая работа проводится в волонтерских движениях города. Ежедневно добровольцы помогают людям, которые больше всего нуждаются в поддержке — это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«В следствие пандемии 2020 года количество волонтеров существенно выросло во всем мире, в России и, конечно, на территории Московской области. В данный момент в Подмосковье насчитывается более 30 тысяч волонтеров», - уточняется в сообщении.