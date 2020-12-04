РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В юнармейских отрядах городского округа Люберцы прошли уроки мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященные Дню Неизвестного солдата, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Подобные уроки проводятся в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы.

«Юнармейцы почтили минутой молчания память воинов, которые погибли на полях сражений и похоронены в братских могилах, а также посмотрели фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

День Неизвестного солдата - сравнительно новая памятная дата, утверждена в 2014 году. Этот памятный день призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными.