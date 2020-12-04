РИАМО - 4 дек. В Москве на Кутузовском проспекте, 30, столкнулись автомобили Kia и BMW, в настоящее время движение восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Проезжая часть убрана. Движение восстановлено полностью по всем полосам», - говорится в сообщении.

Ранее были перекрыты 4, 5 и 6 полосы движения. Движение затруднилось на 1 километр.

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