РИАМО - 4 дек. В Подмосковье заработала бесплатная горячая линия по коронавирусу по короткому номеру «122», этот единый телефонный номер вводится в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Эта горячая линия позволит централизовать звонки в региональных кол-центрах, организовать их оперативную маршрутизацию.

«Президент поставил задачу - сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер «122», по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В перспективе по номеру «122» жители смогут записаться в МФЦ.

«В настоящее время также можно получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с Covid-19», - уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Жителя, позвонившего на номер «122», автоматически переключат на горячую линию губернатора Подмосковья.

Централизованная электронная приемная была создана в сентябре 2017 года. Там принимают обращения по вопросам работы региональных органов власти, оказанию госуслуг, предоставляют возможность дистанционной записи к врачу.

В этом году в приемной обработали более 8,3 миллиона звонков жителей. С марта принимают звонки по поводу Covid-19, по этой теме поступило более 444 тысяч сообщений.

Кол-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- Жители Подмосковья теперь могут обращаться на номер «122» по вопросам о Covid‑19. Кол-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.

- Врачи и учителя частных учреждений Москвы также могут записаться на вакцинацию от Covid‑19. Прививки начнут ставить с 5 декабря.

- В Москве 1,5% привитых вакциной «Спутник V» заболели Covid‑19. Уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины.

- Москвичам рассказали, как будет проходить процедура вакцинации от Covid‑19. Вакцинация будет идти каждый день с 8:00 до 20:00. Записаться смогут горожане от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам.

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.