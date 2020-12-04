РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Почти за два месяца жители городского округа Люберцы собрали порядка 300 килограммов пластиковых крышек в рамках экологической акции «Добрые крышечки», говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Собрать такую огромную партию - порядка 300 килограммов - в ходе экоакции «Добрые крышечки» помогли коллективы территориального управления «Малаховка-Красково» и АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова», а также жители городского округа Люберцы, которые наполняли крышками контейнер в форме сердца в парке «Наташинские пруды», - говорится в сообщении.

Пластиковые крышки заняли 80 пятилитровых бутылок, один пакет, 20 мешков и пять коробок. Региональный оператор отправит их на переработку. Вырученные средства за пластик будут перечислены в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.