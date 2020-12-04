РИАМО - 4 дек. Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки новой линии метрополитена через районы Бирюлево Восточное на территорию новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Протяженность данного участка Бирюлевской линии составит 20,7 километра.

«На этом участке новой ветки метро разместят 10 станций», – сообщил заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Первая станция на этом отрезке – «ЗИЛ», далее последуют: «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-ая Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлево».

Сейчас власти решают вопрос увязки Бирюлевской линии с действующими станциями метро.