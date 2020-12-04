РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В утренние часы пятницы подрядные организации в городском округе Люберцы обработали более 120 километров дорог и тротуаров противогололедными материалами, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы 85 километров дорог и 38 километров тротуаров было очищено и обработано противогололедными материалами в утренние часы пятницы. Чтобы избежать образования наледи, а также для обеспечения безопасности дорожного движения, подрядные организации провели обработку муниципальных дорог городского округа пескосоляной смесью», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта от снега с последующей обработкой противогололедными материалами. В работах участвует 85 человек и 27 единиц спецтехники.