Вакцинация от коронавируса: как записаться на прививку в Москве

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Коломна (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
-3˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыПодкастыСторизСообщить новость
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛето в ПодмосковьеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЗима в ПодмосковьеГолосование по Конституции РФПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛето в ПодмосковьеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЗима в ПодмосковьеГолосование по Конституции РФПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Здоровье
  3. Вакцинация от коронавируса: как записаться на прививку в Москве
Здоровье

Вакцинация от коронавируса: как записаться на прививку в Москве

Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Павел Львов
1

Начало массовой вакцинации

© РИА Новости,   Алексей Сухоруков

4 декабря в Москве стартовала запись на бесплатную массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Прививочные кабинеты начнут работать 5 декабря.

Важно, что вакцинация от коронавируса является добровольной.

Сделать прививку сможет любой желающий москвич, но в первую очередь прививаются определенные группы населения.

Первыми новую вакцину получат москвичи, которые на работе соприкасаются с большим количеством людей. Это сотрудники медицинских и образовательных учреждений (как государственных, так и частных), городских социальных организаций. Участники испытаний вакцины, которым вводилось плацебо, после окончания исследований также в первоочередном порядке получат вакцину.

По мере производства большего количества доз вакцины появится возможность вакцинироваться для остальных граждан. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие несколько недель список получателей вакцины будет расширяться. Через некоторое время прививка станет доступной для всех.

«Сделал – и ничего страшного»: доброволец о своем опыте вакцинации от COVID‑19>>

2

Условия и противопоказания

  Евгений Епанчинцев

Обязательные условия для тех, кто хочет вакцинироваться:

– возраст от 18 до 60 лет;

– не участвовали ранее в клинических испытаниях вакцины («Спутник V») либо получили плацебо в рамках исследований;

– не делали прививок в последние 30 дней;

– прикреплены к московской поликлинике;

– не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки;

– противопоказания для женщин – беременность и кормление грудью.

«Антитела появятся не у всех»: медики развеяли мифы о новой вакцине от коронавируса>>

3

Как записаться на вакцинацию

© РИА Новости,   Евгений Епанчинцев

Записаться можно начиная с 4 декабря. Форма для записи уже доступна на портале mos.ru.

Не стоит торопиться, если ваша специальность не относится к списку первоочередных (врачи, учителя, соцработники). На приеме медработник все равно проверит наличие справки с работы, подтверждающей то, что вы – сотрудник сферы, которая относится к списку первоочередных на вакцинацию.

Запись на портале происходит по стандартной схеме, как для тестирования на коронавирус. Нужно выбрать услугу «Запись к врачу», указать свой номер полиса ОМС, далее в разделе «Специализация врача» выбрать пункт «Вакцинация от COVID-19». Появятся слоты с адресом поликлиники и расписанием на две недели вперед, нужно выбрать удобное время.

Прививки делают в 70 городских поликлиниках. Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

При записи обратите внимание на то, что вакцинация необязательно проходит именно в том филиале поликлинике, где вы обслуживаетесь у участкового врача. Возможно, придется поехать в соседний район.

Вакцинация происходит в два этапа. Самостоятельно нужно записываться только на первую прививку – на вторую вас запишут автоматически. За день до второй прививки должно прийти СМС с напоминанием (дата, время, номер поликлиники).

Во время клинических испытаний вакцины вторую прививку ставили через 21 день после первой – скорее всего, такой же порядок будет и при массовой вакцинации.

«Спутник V» vs «ЭпиВакКорона»: чем отличаются российские вакцины против коронавируса>>

4

Что взять с собой

Собираясь на прививку, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и справку с работы, подтверждающую, что вы работаете в сфере образования, медицины или в городской социальной службе (на первом этапе вакцинации).

«ЭпиВакКорона»: как будет работать новая вакцина от коронавируса>>

5

Как происходит вакцинирование

© РИА Новости,   Кирилл Каллиников

Посещение поликлиники займет не менее часа. Около 10 минут может длиться врачебный осмотр. Затем в течение 15 минут происходит подготовка вакцины – препарат хранится в замороженном виде, и его размораживают для каждого индивидуально. И еще полчаса после самой процедуры потребуется для того, чтобы врачи понаблюдали за реакцией организма.

Каждому пациенту, прошедшему вакцинацию, выдается сертификат с отметками о двух прививках.

Как бесплатно сдать тест на коронавирус в Москве>>

6

Как действует вакцина

© РИА Новости,   Владимир Песня

Первая российская вакцина от коронавируса называется «Спутник V». Она создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В основе вакцины – специально созданные в лаборатории структуры (векторы-носители), которые содержат часть гена вируса Covid-19, но не сам коронавирус. Так что заразиться при вакцинации невозможно, уверяют разработчики.

Надежность защиты организма обеспечивается в том числе двухкомпонентностью вакцины «Спутник V». Компоненты вводятся по очереди, поэтому потребуется два укола, разнесенных по времени. Формирование иммунитета начинается уже после первой прививки, а после второй эффект закрепляется и становится долгосрочным. Иммунитет привившегося в итоге будет сильнее, чем у тех, кто переболел коронавирусом.

Вакцина от коронавируса «Спутник V»: как она работает>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ВакцинацияКоронавирус из КитаяМосква
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё