Вакцинация от коронавируса: как записаться на прививку в Москве

Начало массовой вакцинации
4 декабря в Москве стартовала запись на бесплатную массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Прививочные кабинеты начнут работать 5 декабря.
Важно, что вакцинация от коронавируса является добровольной.
Сделать прививку сможет любой желающий москвич, но в первую очередь прививаются определенные группы населения.
Первыми новую вакцину получат москвичи, которые на работе соприкасаются с большим количеством людей. Это сотрудники медицинских и образовательных учреждений (как государственных, так и частных), городских социальных организаций. Участники испытаний вакцины, которым вводилось плацебо, после окончания исследований также в первоочередном порядке получат вакцину.
По мере производства большего количества доз вакцины появится возможность вакцинироваться для остальных граждан. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие несколько недель список получателей вакцины будет расширяться. Через некоторое время прививка станет доступной для всех.
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Условия и противопоказания
Обязательные условия для тех, кто хочет вакцинироваться:
– возраст от 18 до 60 лет;
– не участвовали ранее в клинических испытаниях вакцины («Спутник V») либо получили плацебо в рамках исследований;
– не делали прививок в последние 30 дней;
– прикреплены к московской поликлинике;
– не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки;
– противопоказания для женщин – беременность и кормление грудью.
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Как записаться на вакцинацию
Записаться можно начиная с 4 декабря. Форма для записи уже доступна на портале mos.ru.
Не стоит торопиться, если ваша специальность не относится к списку первоочередных (врачи, учителя, соцработники). На приеме медработник все равно проверит наличие справки с работы, подтверждающей то, что вы – сотрудник сферы, которая относится к списку первоочередных на вакцинацию.
Запись на портале происходит по стандартной схеме, как для тестирования на коронавирус. Нужно выбрать услугу «Запись к врачу», указать свой номер полиса ОМС, далее в разделе «Специализация врача» выбрать пункт «Вакцинация от COVID-19». Появятся слоты с адресом поликлиники и расписанием на две недели вперед, нужно выбрать удобное время.
Прививки делают в 70 городских поликлиниках. Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.
При записи обратите внимание на то, что вакцинация необязательно проходит именно в том филиале поликлинике, где вы обслуживаетесь у участкового врача. Возможно, придется поехать в соседний район.
Вакцинация происходит в два этапа. Самостоятельно нужно записываться только на первую прививку – на вторую вас запишут автоматически. За день до второй прививки должно прийти СМС с напоминанием (дата, время, номер поликлиники).
Во время клинических испытаний вакцины вторую прививку ставили через 21 день после первой – скорее всего, такой же порядок будет и при массовой вакцинации.
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Что взять с собой
Собираясь на прививку, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и справку с работы, подтверждающую, что вы работаете в сфере образования, медицины или в городской социальной службе (на первом этапе вакцинации).
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Как происходит вакцинирование
Посещение поликлиники займет не менее часа. Около 10 минут может длиться врачебный осмотр. Затем в течение 15 минут происходит подготовка вакцины – препарат хранится в замороженном виде, и его размораживают для каждого индивидуально. И еще полчаса после самой процедуры потребуется для того, чтобы врачи понаблюдали за реакцией организма.
Каждому пациенту, прошедшему вакцинацию, выдается сертификат с отметками о двух прививках.
Как действует вакцина
Первая российская вакцина от коронавируса называется «Спутник V». Она создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
В основе вакцины – специально созданные в лаборатории структуры (векторы-носители), которые содержат часть гена вируса Covid-19, но не сам коронавирус. Так что заразиться при вакцинации невозможно, уверяют разработчики.
Надежность защиты организма обеспечивается в том числе двухкомпонентностью вакцины «Спутник V». Компоненты вводятся по очереди, поэтому потребуется два укола, разнесенных по времени. Формирование иммунитета начинается уже после первой прививки, а после второй эффект закрепляется и становится долгосрочным. Иммунитет привившегося в итоге будет сильнее, чем у тех, кто переболел коронавирусом.
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