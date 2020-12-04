Вакцинация от коронавируса: как записаться на прививку в Москве

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Записаться можно начиная с 4 декабря. Форма для записи уже доступна на портале mos.ru.

Не стоит торопиться, если ваша специальность не относится к списку первоочередных (врачи, учителя, соцработники). На приеме медработник все равно проверит наличие справки с работы, подтверждающей то, что вы – сотрудник сферы, которая относится к списку первоочередных на вакцинацию.

Запись на портале происходит по стандартной схеме, как для тестирования на коронавирус. Нужно выбрать услугу «Запись к врачу», указать свой номер полиса ОМС, далее в разделе «Специализация врача» выбрать пункт «Вакцинация от COVID-19». Появятся слоты с адресом поликлиники и расписанием на две недели вперед, нужно выбрать удобное время.

Прививки делают в 70 городских поликлиниках. Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

При записи обратите внимание на то, что вакцинация необязательно проходит именно в том филиале поликлинике, где вы обслуживаетесь у участкового врача. Возможно, придется поехать в соседний район.

Вакцинация происходит в два этапа. Самостоятельно нужно записываться только на первую прививку – на вторую вас запишут автоматически. За день до второй прививки должно прийти СМС с напоминанием (дата, время, номер поликлиники).

Во время клинических испытаний вакцины вторую прививку ставили через 21 день после первой – скорее всего, такой же порядок будет и при массовой вакцинации.

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