РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Люберецкая управляющая компания АО «ЛГЖТ» в числе 16 организаций вышла в финал регионального конкурса, посвященного лучшим практикам управления многоквартирными домами, сообщается на официальной странице Госжилинспекции Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

«6 ноября при поддержке Государственной жилищной инспекции Московской области министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и областная ассоциация многоквартирных домов впервые запустили конкурс «Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года», - говорится в сообщении.

16 управляющих компаний из разных муниципалитетов Подмосковья успешно преодолели первые два этапа конкурса. Теперь им предстоит пройти голосование на портале ТыРешаешьЖКХ.рф. Жители региона могут проголосовать до 10 декабря на портале ТыРешаешьЖКХ.рф за понравившуюся практику, определив тройку лидеров.

Подсчет голосов и подведение итогов конкурса состоятся до конца 2020 года. Победители получат благодарственные письма и памятные призы.

Конкурс направлен на повышение лояльности к деятельности управляющих организаций. Среди критериев отбора - оригинальность идеи управления домом, ее инновационность, качество исполнения, инициативность при привлечении жителей к ее реализации.