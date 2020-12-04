РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Наркопритон» и призывают горожан сообщать о фактах, имеющих отношение к борьбе с наркопреступлениями, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

С 7 по 16 декабря на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическая операция «Наркопритон». Целью мероприятия является противодействие незаконному обороту наркотиков, установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации, либо содержанию притонов, или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

«По всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, вы можете сообщить по следующим телефонам: 8(495) 609-49-52, факс: 8 (495) 609-49-51 (дежурная часть ГУ МВД России по Московской области), 8-495-692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области), 8-495-554-93-94 (дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»), 8-903-710-42-78 (телефон горячей линии МУ МВД России «Люберецкое»)», - говорится в сообщении.