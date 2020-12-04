РИАМО - 4 дек. Реконструкция моста через реку Яуза на участке Северо-Восточной хорды позволит увеличить число полос движения на мосту, теперь их будет шесть, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили бетонирование и гидроизоляцию защитного слоя плиты дорожного полотна, в настоящее время ведутся подготовительные работы, в ближайшее время начнется укладка асфальтобетонного покрытия», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая длина по оси моста - 31,39 метра, ширина пролетного строения - 34,24 метра, 6 полос движения, по 3 в каждую сторону. Будут обустроены тротуары, шириной 3,75 метра и 2,25 метра.

В настоящее время на участке хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе продолжаются работы по сооружению основных конструкций искусственных сооружений, по переустройству железнодорожных путей и выносу коммуникаций ОАО «РЖД».