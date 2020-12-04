РИАМО - 4 дек. Основными проектами развития Московского транспортного узла в следующем году станут Московские центральные диаметры и завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял участие в заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. На мероприятия определили планы по реализации ключевых транспортных проектов на 2021 год.

«Основной задачей <…> определено развитие инфраструктуры будущих диаметров МЦД-3 «Зеленоград — Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный», включая строительство дополнительных железнодорожных путей, путепроводов, остановочных пунктов и ТПУ», — говорится в сообщении.

Строительство инфраструктуры МЦД-3 свяжут с реализацией проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Это позволит оптимизировать сроки строительства и стоимость работ. Кроме того, интеграция данных проектов приведет к созданию эффективных ТПУ — они свяжут между собой диаметры, метро и линию ВСМ.

На МЦД-4 в настоящий момент уже ведутся активные работы. Среди ключевых — реконструкция станции Апрелевка, создание соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги, прокладка третьего и четвертого главных путей на участке Курский вокзал — Каланчевская. Кроме того, идут работы по строительству и модернизации станций на всей длине маршрута.

Завершение строительства ЦКАД длиной свыше 336 километров позволит решить ряд крайне важных задач, как социальных, так и транспортных, а также станет мощным стимулом к развитию экономики всего Московского региона.

К настоящему моменту движение открыто на участках ЦКАД общей длиной 141 километр. До конца года запланировано открытие четвертого участка длиной около 100 километров.

В 2021 году планируется замкнуть кольцо — завершить работы по строительству пятого участка в Подмосковье длиной более 76 километров и запустить движение транспорта по всей автотрассе.