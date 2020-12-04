РИАМО - 4 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Теплострой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступило обращение от ФКП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» о внесении сведений в отношении ООО «Теплострой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на выполнение капитального ремонта кирпичной дымовой трубы, установленной на котельной ФКП «ВГКАЗ».

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Теплострой» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Но в суде фирме подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.