РИАМО - 4 дек. Дистанционное обучение как формат образования не влияет на психику школьников и не снижает их мотивацию, кроме того, дети быстро адаптируются ко всему новому, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Оксана Голерова.

«Дети и до волны коронавируса много времени проводили в гаджетах: развлечения, кино, сериалы, музыка, общение в социальных сетях, полезные приложения – все это привычная часть нашей жизни. Сейчас сфера образования всего лишь воспользовалась более современной и технологичной формой для того, чтобы в сложившихся условиях продолжать выполнять свои задачи», — сказала Голерова.

Она добавила, что дистант сам по себе не может снижать мотивацию, влиять на успеваемость школьников или на психику.

Специалист отметила, что все зависит от того, что заложено в этот формат: содержание уроков, их структура, насколько интересна тема, подача информации.

«Школьники быстро адаптируются ко всему новому, любую новую деятельность они воспринимают с интересом и любопытством: в отличие от взрослых у них нет заранее спрогнозированной негативной реакции к переменам», — отметила Голерова.

Она подчеркнула, что дети обращают внимание на реакцию родителей. Поэтому если родители постоянно показывают негатив по поводу дистанционного обучения, то дети перенимают этот эмоциональный фон, даже если изначально удаленное обучение им было интересно.

В Москве дистанционное обучение для школьников 6-11 классов продлили до конца четверти. Такая мера введена из-за распространения коронавирусной инфекции.