РИАМО - 4 дек. Блогеру Станиславу Решетникову предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть девушки, в пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее блогер из Раменского округа показал в прямом эфире тело своей погибшей подруги, которую до этого выгнал на улицу во время очередного интернет-стрима.

«В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия», - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу.

Проведение экспертизы продолжается. Информация о том, что девушка была беременна, не подтвердилась.