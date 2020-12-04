РИАМО - 4 дек. Подмосковная компания, которая занимается производством синтетических полимеров, отправит в Германию продукцию стоимостью около 2 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ТПК Зедекс» (Пластмасс Групп) из городского округа Щелково заключила экспортный контракт по итогам работы на международной выставке Formnext Connect 2020 в Германии. Выставка проходила с 10 по 12 ноября в онлайн-режиме. Виртуальный стенд для предприятий Подмосковья был обеспечен Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности региона, который взял на себя все организационные расходы.

«Электронные площадки в условиях повсеместных ограничений стали одним из основных инструментов развития внешнеэкономической деятельности. Фонд поддержки ВЭД Московской области предоставляет экспортоориентированным предприятиям региона все виды этого инструмента. За счет этой поддержки подмосковные компании через электронные площадки уже заключили экспортные контракты на десятки миллионов долларов», - сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Большинство предприятий Подмосковья приобрели новый опыт при работе на виртуальном стенде. Онлайн-выставка проходит не только в дневное, но и ночное время, на которое иногда выпадают переговоры. Также в виртуальном формате стираются географические границы, а большинство посетителей экспозиций в онлайн-режиме представляют собой необходимую целевую аудиторию.

Подробная информация об услугах регионального Фонда поддержки ВЭД располагается на официальном сайте организации по ссылке.