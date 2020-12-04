РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Для участия в выборах в Молодежный парламент городского округа Люберцы кандидаты в депутаты могут подать свои документы на электронную почту до 8 декабря, говорится в сообщении Молодежного парламента при совете депутатов муниципалитета.

В соответствии с решением Молодежной территориальной избирательной комиссии 11 декабря 2020 года состоятся выборы членов Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы.

«В связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой выборы пройдут в онлайн-формате рейтингового голосования. Возраст кандидатов от 14 до 35 лет. В срок до 8 декабря 2020 года всем кандидатам, проходящим процедуру онлайн голосования, необходимо подать отсканированные документы по форме на адрес электронной почты: vybory.mplyubertsy.2020@bk.ru», - говорится в сообщении.

Кандидатам от общественных организаций и политических объединений необходимо также предоставить документы по форме на адрес электронной почты: vybory.mplyubertsy.2020@bk.ru. Все приложения с документами можно найти в официальной группе Молодежного парламента Люберец в социальной сети «ВКонтакте».