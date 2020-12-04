РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В ежегодном открытом турнире городского округа Люберцы по греко-римской борьбе памяти Николая Шмакова выступят около 100 юных спортсменов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Открытый турнир памяти чемпиона мира Николая Шмакова пройдет 6 декабря в Люберцах во Дворце спорта «Триумф». Порядка 100 спортсменов 2006-2009 годов рождения поборются за звание сильнейших борцов городского округа», - сказал Ружицкий.

Победители турнира получат кубки, медали и дипломы от комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

Николай Шмаков - советский борец классического стиля, чемпион и призер чемпионатов СССР и мира, заслуженный мастер спорта СССР. Шмаков окончил Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК) поселка Малаховка, в 1982 году возглавил школу высшего спортивного мастерства города Люберцы.