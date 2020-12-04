РИАМО - 4 дек. В третьем квартале 2020 года в столице на 6% вырос средний чек за поездку на такси по сравнению со вторым кварталом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Средняя поездка на такси по городу в третьем квартале этого года стоила 457 рублей», — говорится в сообщении.

В период самоизоляции средняя стоимость поездки на такси в Москве составляла 430 рублей.

Ранее компания «Ситимобил» решила присоединиться к MaaS-сервису департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в приложении можно будет построить единый маршрут, посмотреть загруженность наземного транспорта, линий метро, МЦД, парковок и дорог.

К сервису также выразили желание присоединиться и другие компании такси.