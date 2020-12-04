РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Ярмарка товаров из регионов России начала работать возле ТЦ «Солнечный рай» в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ярмарка «Товары регионов России» открылась в Красногорске. С 4 по 6 декабря свою продукцию представят производители из Подмосковья, Липецкой, Костромской, Тамбовской областей», - говорится в сообщении.

Жители и гости городского округа Красногорск смогут приобрести качественную продукцию местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, а также продукты питания районов Московской области. Это колбасные и мясные изделия, рыба, молоко, хлеб, сыры, картофель, морковь, лук, свекла, капуста, огурцы, помидоры, зелень, масла и мед из регионов России мед, халва, натуральный мармелад, конфеты. Кроме того, на ярмарке представлены школьные товары.

«Также планируется насыщенная культурно-развлекательная программа», - добавляется в материале.

Ярмарка проходит с 10:00 до 18:00 по адресу: Красногорск, улица Губайлово, ТЦ «Солнечный рай». Вход свободный. Телефон для справок: 8(926)546-78-03.