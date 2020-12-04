РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен в режим звучания пройдет в подмосковной Балашихе 17 декабря, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«17 декабря с 12:00 до 13:00 состоится техническая проверка местной системы оповещения (МСО) населения городского округа Балашиха с включением электросирен С-40 и громкоговорителей РГ-50 в режим звучания», – говорится в сообщении.

Жителей Балашихи просят соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

Для разъяснения возникших вопросов можно обратиться по телефонам: 8(495)529-21-54, 8(498)662 43-58, 8(495)524-41-12.