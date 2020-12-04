РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске с середины декабря начнут работать 15 елочных базаров, сообщается на сайте администрации округа.

«На территории городского округа Подольск с середины декабря начнут работу 15 елочных базаров. В этом году на них представят живые елки из Московской области и других регионов России, а также импортные живые елки (датские пихты)», - говорится в сообщении.

Приобрести елку можно будет по следующим адресам. В Подольске на улице Филиппова у дома 1; на проспекте Юных Ленинцев у дома 34/2; на улице Тепличной (Славянский бульвар); на улице Бородинской у дома 24/6; на Юбилейной площади; Свердлова у дома 26, у ТЦ «Галерея»; на улице Ленинградской у дома 7, у ТЦ «Остров сокровищ»; на улице Комсомольской у дома 3 (автостоянка); на улице Советской; на улице Рабочей у дома 42.

В микрорайоне Климовск - на улице Молодежной, 11, у гипермаркета «Глобус»; на улице Молодежной у дома 15; на улице Симферопольской, 35, у ТЦ «Гран Сити».

В микрорайоне Кузнечики - на бульваре 65-летия Победы у дома 7, корпус 1; бульваре 65-летия Победы, 8.