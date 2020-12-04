РИАМО - 4 дек. За последние сутки в Подмосковье выявили 1223 случая заражения коронавирусом, больше всего инфицированных зафиксировали в Красногорске (246) и Мытищах (86), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 78 новых случаев заражения выявили в Королеве, по 60 – в Подольске и Сергиевом Посаде, 46 – в Егорьевске, 41 – в Лыткарине, 39 – в Балашихе, 37 – в Раменском, 34 – в Дмитрове, по 33 – в Домодедове и Коломне, по 32 – в Электростали и Серпухове.

Еще по 25 случаев выявлено в Лобне и Воскресенске, 19 – в Орехово-Зуеве, 17 – в Краснознаменске, 16 – в Зарайске, 15 – в Дзержинском, 14 – в Одинцове, по 13 – в Ленинском округе и Можайске, 12 – в Люберцах, по 11 – в Кашире, Реутове, Шаховской и Павловском Посаде, 10 – в Пушкине.

Также девять случаев зарегистрировали в Ивантеевке, Фрязине, Шатуре и Серебряных Прудах, по восемь – в Луховицах и Озерах, по семь – в Химках и Дубне, по шесть – в Истре, Клину, Котельниках, Щелкове и Черноголовке, пять – в Богородском округе, по три – в Жуковском, Наро-Фоминске, Рузе, Солнечногорске и Чехове, по два – в Долгопрудном, Лотошине и Ступине, по одному – Красноармейске, Протвине, Пущине и Лосино-Петровском.

Ни одного случая заражения за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Молодежном, Рошале и Талдоме.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 115 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2193 пациента. Выздоровели 82 704 человека.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.