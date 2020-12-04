РИАМО – 4 дек. Пользователи «Одноклассников» теперь могут из приложения соцсети вызвать такси, заказать еду и найти работу, сервисы реализованы на платформе VK Mini Apps, говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

Разработчики мини-приложений теперь могут размещать их сразу на двух платформах, получая дополнительный трафик и заработок.

«На первом этапе в «ОК» появились сервисы заказа такси от «Ситимобил», доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды. Все они представлены в разделе «Приложения» в «ОК» — он уже доступен на Android и в ближайшее время появится на iOS. Скачивать дополнительные программы на телефон не нужно: все возможности сервисов есть прямо в соцсети», — говорится в сообщении.

С помощью мини-приложения от «Ситимобил» такси можно вызвать более чем в 70 городах. Пользователям будут доступны все стандартные тарифы, возможность выбрать способ оплаты, применить промокод.

Заказать еду или продукты с помощью мини-приложения Delivery Club можно более чем из 30 тысяч заведений.

Пользователи «Одноклассников» смогут составить резюме и найти работу рядом с домом с помощью сервиса «ОК Работа» от Worki. Мини-приложение автоматически добавит в анкету имя, фамилию, номер телефона и фотографию из профиля, подскажет, какие еще данные нужно указать. Вакансии будут подобраны с учетом персональных интересов и геолокации.

Разработчики могут разместить свой сервис в «ОК» бесплатно. Для этого достаточно пройти модерацию — заявку можно подать в настройках мини-приложения. При этом неважно, кто создал проект, — независимая команда или представители бизнеса.

«Интеграция платформы мини-приложений в «ОК» — важный этап в развитии синергии продуктов Mail.ru Group. Сервисы на базе VK Mini Apps сделают пользовательский опыт в «ОК» более разнообразным, благодаря этому в соцсети можно будет не только обмениваться эмоциями и контентом с друзьями, но и получать полезные услуги», — отметил руководитель проектов и мобильного направления социальной сети «Одноклассники» Сергей Ставский.

Он уточнил, что от подобных интеграций выигрывают пользователи, разработчики приложений и обе социальные сети – «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Мы хотим, чтобы наши технологии помогали бизнесу и независимым разработчикам решать свои задачи: расширять аудиторию, по-новому с ней коммуницировать, успешнее монетизировать проекты. Интеграция VK Mini Apps в соцсеть «Одноклассники» позволяет сервисам охватить еще больше пользователей — а значит, создавать их становится еще более выгодно, чем нативные приложения: разработка занимает меньше времени и усилий, а соцсети открывают доступ к многомиллионной аудитории и предоставляют больше возможностей для продвижения», — добавил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев.

«Одноклассники» активно развивают сервисы для общения, получения услуг и покупки товаров внутри соцсети. В частности, в ОК можно оплачивать услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнять баланс мобильного, покупать товары в совместном маркетплейсе с AliExpress. Кроме того, пользователи ОК могут прямо в соцсети найти мастеров по маникюру, парикмахеров, рабочих для строительства и ремонта, репетиторов и тренеров, диетологов и нутрициологов с помощью сервиса «Мастера».

VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы в приложении и десктопной версии «ВКонтакте». Количество активных мини-приложений растет: еще во втором квартале их было 16 тысяч, а в третьем — уже 22,6 тысячи.