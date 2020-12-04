РИАМО - 4 дек. Сотрудники первого батальона дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО столичного главка МВД России спасли людей из горящего здания, сообщается на сайте «МВД медиа».

Инцидент произошел 3 декабря около 5 часов утра.

«В ходе несения службы в центре столицы экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Вадима Солодухина, старшего лейтенанта полиции Владимира Прохорова и прапорщика полиции Кирилла Железняка на улице Дурова обнаружил возгорание на третьем этаже семиэтажного здания», - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали экстренные службы. Позже автоинспекторы, заметив проезжающий мимо автомобиль с подъемным механизмом, остановили его и приступили к спасению людей.

Используя автовышку, полицейские эвакуировали из горящего здания 12 человек. После приезда сотрудников МЧС и скорой помощи инспекторы оказали им помощь и обеспечили безопасность дорожного движения в районе места происшествия.