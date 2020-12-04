РИАМО - 4 дек. Горожане приобрели за 8 месяцев текущего года в два раза больше земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме этого, москвичи сэкономили порядка 70 миллионов рублей благодаря тому, что землю под ИЖС можно купить за 40% от кадастровой стоимости. Данная льгота была введена в апреле.

«С начала 2020 года физлица выкупили у города 38 земельных участков общей площадью 3,3 гектара для индивидуального жилищного строительства. Это в два раза превышает число участков, приобретенных москвичами годом ранее», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего горожане выкупили со скидкой 30 участков общей площадью 2,7 гектара на общую сумму 46,4 миллиона рублей. Участки расположены на востоке, северо-востоке, юго-востоке и западе города, а также в новой Москве.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, самый большой участок площадью 1,9 тысячи «квадратов» за 4,6 миллиона рублей купили в ВАО, а самый маленький — в ЮВАО. Владелец заплатил за 391 квадратный метр земли 671 тысячу рублей.