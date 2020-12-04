РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска могут приобрести фермерские продукты на ярмарке до 6 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Нахабинцев приглашают посетить сельскохозяйственную ярмарку. До 6 декабря горожане могут приобрести продукцию фермерских хозяйств, а также продукты производителей Московской, Липецкой, Костромской, Тамбовской областей», - говорится в сообщении.

На прилавках представлены свежее мясо, колбасы, натуральные фрукты, овощи, молочные продукты, сладости и многое другое по умеренным ценам.

Ярмарка проходит с 10:00 до 18:00 по адресу: поселок Нахабино, улица Институтская у дома 17Б. Телефон для справок: 8(985)475-57-74.