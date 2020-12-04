РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Три пункта вакцинации от коронавирусной инфекции работают в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«На контроле – работа пунктов вакцинации от Covid-19. В округе работают три таких пункта», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Сделать прививку от коронавируса жители Красногорска могут в поликлинике №3 Красногорской горбольницы №2 (Павшинский бульвар, 9); поликлинике КГБ №1 (Карбышева, 4) и Нахабинской городской больнице (Институтская, 9А).

«Проверяем условия хранения вакцины: температурный режим выполняется, за этим строго следит ответственный сотрудник. Накануне пациентам в обязательном порядке делают ИФА-тест, и если антитела отсутствуют, приглашают на прививку. В день вакцинации - осмотр врача и термометрия», - отметила Хаймурзина.

Она добавила, что в числе первых в пятницу прививку сделали сотрудники детского инфекционного стационара.

«Как сказала старшая медсестра Евгения Носкова: «вакцинироваться от опасных инфекционных болезней - наш долг», - подчеркнула Хаймурзина.

По ее словам, сделать прививку препаратом «ГамКовидВак» может любой житель Подмосковья. Для этого необходимо прийти в пункт вакцинации с паспортом и полисом ОМС.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.